В Одесской области пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП
Под действием водки парень далеко не уехал: на первом же крутом повороте он не справился с управлением
Истратив все деньги в развлекательном заведении, подвыпивший житель Кировоградщины, чтобы как-то доехать домой, проник на территорию автопарка в Саврани Одесской области, завел первый попавшийся микроавтобус и поехал в направлении дома. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Под действием водки парень далеко не уехал: на первом же крутом повороте он не справился с управлением, врезался в железобетонную электроопору и перевернулся.
Местные полицейские увидели правонарушителя, когда тот вылез из разбитой маршрутки и начал убегать. Его догнали и доставили в Савранское отделение полиции.
Выяснилось, что 20-летний житель Кировоградской области отбывал условный срок наказания за нанесение тяжких телесных повреждений.
Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.
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