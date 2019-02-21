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В Одесской области пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП

Сегодня, 20:23

Под действием водки парень далеко не уехал: на первом же крутом повороте он не справился с управлением

Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa.
В Одесской области пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eeb/16d/5c6eeb16d78e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eeb/16d/5c6eeb16d78e1.jpg Одесса Под действием водки парень далеко не уехал: на первом же крутом повороте он не справился с управлением

Истратив все деньги в развлекательном заведении, подвыпивший житель Кировоградщины, чтобы как-то доехать домой, проник на территорию автопарка в Саврани Одесской области, завел первый попавшийся микроавтобус и поехал в направлении дома. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Под действием водки парень далеко не уехал: на первом же крутом повороте он не справился с управлением, врезался в железобетонную электроопору и перевернулся.

Местные полицейские увидели правонарушителя, когда тот вылез из разбитой маршрутки и начал убегать. Его догнали и доставили в Савранское отделение полиции.

Выяснилось, что 20-летний житель Кировоградской области отбывал условный срок наказания за нанесение тяжких телесных повреждений.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.

Напомним, в поселке Камышеваха под Запорожьем полицейские задержали нетрезвого водителя на угнанном автомобиле.

В Житомирской области милиция задержала мужчину, который на угнанной машине сбил насмерть скутериста и скрылся с места происшествия.

А в Харькове уволенный работник угнал "Газель" своего начальника и уехал на нем отдыхать. Угонщик попался подшофе на блокпосту в Валковском районе, когда ехал к морю.

Напомним, недавно в Киеве на пресечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела пьяный водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, и легковушка влетела в подземный пешеходный переход.

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Тег ДТП, маршрутка, пьяный, пьяный водитель

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АВТОР:

Юлия Те

Источник:

Сегодня

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