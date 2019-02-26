Два автобуса с вооруженными людьми: спецназовцы под Одессой остановили транспорт

Спецназовцы задержали автобусы для проверки информации о вооруженных людях

На въезде в Одессу полиция остановила для проверки автобус. Фото: Нацполиция

Два автобуса с вооруженными людьми: спецназовцы под Одессой остановили транспорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51f/c4a/5c751fc4aa1a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51f/c4a/5c751fc4aa1a8.jpg 2019-02-26T13:33:00+02:00 Одесса Спецназовцы задержали автобусы для проверки информации о вооруженных людях









Полиция Одессы получила оперативную информацию о том, что в город из Киева едут два автобуса с вооруженными людьми. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"В полицию поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми. Для проверки данной информации на въезд в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования", – говорится в сообщении.

Также полицейские отметили, что ими были "проведены превентивные мероприятия, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановке в регионе".

В то же время о том, подтвердилась ли информация, были ли задержан кто-либо и удалось ли стражам порядка обнаружить оружие, не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе из-за взрыва гранаты погиб активист и участник АТО. По данным полиции, трагедия произошла после его ссоры с больной матерью, а в доме было обнаружено оружие и боеприпасы.

Также мы сообщали о том, что в Одесской области в ночь на 19 февраля во дворе жилого дома в городе Рени взорвалась граната.

Кроме того, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.

А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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