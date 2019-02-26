В Одессе из-за взрыва гранаты погиб участник АТО
В доме погибшего обнаружили оружие и боеприпасы
В Одессе у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге нашли тело мужчины, погибшего из-за взрыва гранаты. Он оказался известным активистом, участником боевых действий на востоке Украины Сергеем Барсом.
Как рассказал советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, перед взрывом мужчина поссорился с больной матерью.
"Взрыв был не очень мощным – соседи и очевидцы решили, что это взорвалась петарда. Поэтому не придали этому значения, а уже утром обнаружили тело. По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5 в правой руке, кольцо мужчина держал в левой", – сообщил он.
Как сообщили в пресс-службе местной полиции, во время обысков дома погибшего полицейские обнаружили 14 гранат, 12 запалов, патроны к огнестрельному оружию и пистолет. Все изъятое направили на экспертизу.
"По факту смерти погибшего полицией было начато уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина", - отметили в полиции.
По словам активистов, Сергей Барс является участником АТО, служил в составе 72 отдельной механизированной бригады.
Напомним, в Одесской области в ночь на 19 февраля во дворе жилого дома в городе Рени взорвалась граната.
Кроме того, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.
А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
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