В Одессе из-за взрыва гранаты погиб участник АТО

В доме погибшего обнаружили оружие и боеприпасы

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе из-за взрыва гранаты погиб участник АТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/50c/689/5c750c68942f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/50c/689/5c750c68942f3.jpg 2019-02-26T11:54:00+02:00 Одесса В доме погибшего обнаружили оружие и боеприпасы

В Одессе у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге нашли тело мужчины, погибшего из-за взрыва гранаты. Он оказался известным активистом, участником боевых действий на востоке Украины Сергеем Барсом.

Как рассказал советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, перед взрывом мужчина поссорился с больной матерью.

"Взрыв был не очень мощным – соседи и очевидцы решили, что это взорвалась петарда. Поэтому не придали этому значения, а уже утром обнаружили тело. По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5 в правой руке, кольцо мужчина держал в левой", – сообщил он.

Фото: dumskaya.net

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, во время обысков дома погибшего полицейские обнаружили 14 гранат, 12 запалов, патроны к огнестрельному оружию и пистолет. Все изъятое направили на экспертизу.

"По факту смерти погибшего полицией было начато уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина", - отметили в полиции.

По словам активистов, Сергей Барс является участником АТО, служил в составе 72 отдельной механизированной бригады.

Напомним, в Одесской области в ночь на 19 февраля во дворе жилого дома в городе Рени взорвалась граната.

Кроме того, ранее в одну из школ Измаила в Одесской области учительница принесла боевую гранату. По словам педагога, она обнаружила снаряд у себя дома еще 22 года назад, а в школу принесла якобы в качестве учебного пособия.

А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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