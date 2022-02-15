Фото дня. В Одесском зоопарке родились необычные скаты

Одно из названий этого вида – глазчатый скат. Его он получил за характерные округлые пятна, которыми усыпано все тело

В Одесском зоопарке пополнение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одесском зоопарке 15 февраля случилось очередное пополнение. В этот раз счастливыми родителями стала пара скатов моторо.

Об этом сообщил Одесский зоопарк на своей странице в Facebook.

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Скат моторо – пресноводная хрящевая рыба из семейства речных хвостоколов. Обитает в Южной Америке. Второе название вида – глазчатый скат. Его он получил за характерные округлые пятна, которыми усыпано все тело.

Скатов можно увидеть в акватеррариуме при Одесском зоопарке.

Что еще известно о скатах?

Скат моторо обладает потрясающим внешним видом. Помимо этого, скаты древние представители ихтиофауны. В отличие от большинства современных рыб, скелет ската моторо состоит не из костей, а из хрящей. Подобное наблюдаете также у акул.

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Необычные скаты в Одесском зоопарке. Фото: пресс-служба зоопарка

В Одесском зоопарке выбрали "пару года"

На День всех Влюбленных 14 февраля в Одесском зоопарке выбрали лучшую пару среди животных. Об этом сообщил Игорь Беляков.

По результатам голосования в Одесском зоопарке лучшей парой стали тигры – они собрали больше всего голосов.