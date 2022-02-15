Фото дня. В Одесском зоопарке родились необычные скаты

В Одесском зоопарке 15 февраля случилось очередное пополнение. В этот раз счастливыми родителями стала пара скатов моторо.
Об этом сообщил Одесский зоопарк на своей странице в Facebook.
Скат моторо – пресноводная хрящевая рыба из семейства речных хвостоколов. Обитает в Южной Америке. Второе название вида – глазчатый скат. Его он получил за характерные округлые пятна, которыми усыпано все тело.
Далее по теме
Скатов можно увидеть в акватеррариуме при Одесском зоопарке.
Что еще известно о скатах?
Скат моторо обладает потрясающим внешним видом. Помимо этого, скаты древние представители ихтиофауны. В отличие от большинства современных рыб, скелет ската моторо состоит не из костей, а из хрящей. Подобное наблюдаете также у акул.
Необычные скаты в Одесском зоопарке. Фото: пресс-служба зоопарка
В Одесском зоопарке выбрали "пару года"
На День всех Влюбленных 14 февраля в Одесском зоопарке выбрали лучшую пару среди животных. Об этом сообщил Игорь Беляков.
По результатам голосования в Одесском зоопарке лучшей парой стали тигры – они собрали больше всего голосов.
"Тигры сегодня победили в конкурсе влюбленных пар", – написал Беляков.
Ранее мы писали:
Директор Одесского зоопарка нарядился быком и спел песню наступающему году (видео)
Директор Одесского зоопарка перевоплотился в собаку и снял клип
В Одесском зоопарке показали редкостного "гренландского льва"
В Одессе устроили День рождения для слонихи: пришли десятки детей (фото и видео)