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Фрегаты НАТО в Одессе: на экскурсии пришли десятки людей, появились яркие фото

Сегодня, 20:36

На корабли НАТО, которые прибыли в Одессу, пришли десятки людей

Фрегаты НАТО в Одессе: на экскурсии пришли десятки людей, появились яркие фото Одесса На корабли НАТО, которые прибыли в Одессу, пришли десятки людей

В Одессе на фрегатах двух кораблей НАТО – канадском "Торонто" и испанском "Санта Мария" – побывали десятки людей, в то время как часть одесситов и гостей города участвовали в параде "Юморины".

Так, посетители на Морском вокзале активно фотографировались на фоне боевых фрегатов. Кроме того, десятки желающих смогли подняться на борт канадского корабля, пройдя через специальные ограждения мимо охраны, и поближе рассмотреть его оснащение. Позже посетителям разрешили подняться на борт испанского корабля.

Интересно, что некоторые приходили на экскурсии целыми семьями. Кроме того, в планах визита в украинский порт значится встреча капитанов этих кораблей с представителями Вооруженных сил Украины и местными чиновниками.

"Корабли НАТО примут участие в учениях "Морской щит" вместе с кораблями ВМС Украины и Грузии", – отметили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

А в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.

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Тег Испания, Канада, Одесса, НАТО, корабль, фрегат

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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