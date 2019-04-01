Фрегаты НАТО в Одессе: на экскурсии пришли десятки людей, появились яркие фото

На корабли НАТО, которые прибыли в Одессу, пришли десятки людей

Фрегаты НАТО в Одессе: на экскурсии пришли десятки людей, появились яркие фото Дана Митанова 2019-04-01T20:36:00+03:00 Одесса На корабли НАТО, которые прибыли в Одессу, пришли десятки людей























В Одессе на фрегатах двух кораблей НАТО – канадском "Торонто" и испанском "Санта Мария" – побывали десятки людей, в то время как часть одесситов и гостей города участвовали в параде "Юморины".

Так, посетители на Морском вокзале активно фотографировались на фоне боевых фрегатов. Кроме того, десятки желающих смогли подняться на борт канадского корабля, пройдя через специальные ограждения мимо охраны, и поближе рассмотреть его оснащение. Позже посетителям разрешили подняться на борт испанского корабля.

Интересно, что некоторые приходили на экскурсии целыми семьями. Кроме того, в планах визита в украинский порт значится встреча капитанов этих кораблей с представителями Вооруженных сил Украины и местными чиновниками.

"Корабли НАТО примут участие в учениях "Морской щит" вместе с кораблями ВМС Украины и Грузии", – отметили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

А в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.