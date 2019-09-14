Гибель сотрудника "Альфы": стали известны подробности

Спецназовец погиб в ходе сверхсложных учений на воде

Александр Иваньков / Фото: СБУ

Стали известны новые обстоятельства гибели сотрудника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом Службы безопасности Украины Александра Иванькова – по данным одесских журналистов, боец "Альфы" погиб во время сверхсложных учений на воде.

Как сообщает "Думская", старший лейтенант Иваньков входил в киевское подразделение "Альфы" и погиб во время крайне сложной тренировки на воде. Что именно случилось, не сообщается, ведется следствие.

Александр Иваньков — участник войны на востоке Украины, отмечен государственными наградами. Сослуживцы говорят, что он был настоящим профессионалом и патриотом.

Позже пресс-служба СБУ сообщила, что лейтенант Иваньков погиб 11-го сентября в Одесской области, выполняя задание, максимально приближенное к боевому.

Напомним, 12 сентября от пули снайпера также погиб боец батальона "Донбасс" Нацгвардии Валерий Шатурский.

Также сообщалось, что 11 сентября в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

Также сообщалось о гибели четырех морпехов под Павлополем.

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