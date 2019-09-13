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В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из "Альфы"

13 сентября, 20:55

Боец антитеррора выполнял задание, максимально приближенное к боевому

Александр Иваньков

Александр Иваньков

33-летний сотрудник Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ старший лейтенант Александр Иваньков погиб не 12 сентября при выполнении боевого задания на Донбассе, а 11-го – в Одесской области, выполняя задание, максимально приближенное к боевому.

Об этом пресс-служба Службы безопасности Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Александр Иваньков

Александр Иваньков / Фото: Facebook

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Коллектив спецслужбы выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника Центра специальных операций "А" Александра Иванькова.

"СБ Украины всесторонне поддержит семью Александра, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем", – говорится в сообщении ведомства.

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В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из "Альфы"
Александр Иваньков

Напомним, о смерти спецназовца СБУ на боевых сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО Коломыйского горсовета и Коломыйской РГА Ивано-Франкой области, волонтер Оксана Вандич.

Напомним, 12 сентября от пули снайпера также погиб боец батальона "Донбасс" Нацгвардии Валерий Шатурский.

Также сообщалось, что 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

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СБУ альфа спецназовцы спецназовец потери ВСУ

Источник: Сегодня

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