Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Гройсман заверил, что виновные в пожаре в Одессе будут найдены

11 июня, 01:55

Он посоветовал учиться ответственности после трагедии в Одессе

Фото: Думская

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал пожар в Одессе, в котором погибли шесть человек. Также он выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

Об этом премьер написал в Facebook.

"Будет проведено расследование и установлены виновные. Но хочу обратиться к тем, в чьи обязанности входит заботиться, чтобы такого не случилось. Эта трагедия – горькое напоминание, что наименьшая ваша небрежность способна привести к смерти ни в чем неповинных людей. Давайте не только искать виновных, но и учиться ответственности", – резюмировал Гройсман.

Напомним, что 10 июня вечером в Одессе в психбольнице вспыхнул пожар, в котором погибли шесть человек. Еще четверо госпитализированы.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе

Ранее в Харьковской области горело отделение по переработке нефти. К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар на площади 50 м. кв. локализовали. 

Напомним, под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике.

А в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым. 


Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, пожар, погибшие, психбольница, соболезнования, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман заверил, что виновные в пожаре в Одессе будут найдены". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ГСЧС подтвердили гибель шести людей из-за пожара в Одессе

Сегодня, 01:25

После пожара в Одессе госпитализированы 4 человека

Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе

Сегодня, 00:51

Пожар ликвидировали, но уже шестеро людей погибли – новости Украина

В Одессе увеличилось число погибших из-за пожара в психбольнице – СМИ

Сегодня, 00:29

По уточненной информации, в больнице скончалось двое пострадавших

В Одессе шесть человек госпитализировали после сильного пожара в психбольнице

Сегодня, 00:18

Во время тушения пожара эвакуировано 15 человек

В Одессе произошел пожар в психбольнице, есть погибшие

Вчера, 23:59

Тела достали из огня, их осматривают медики

В России загорелся пороховой завод

Вчера, 17:58

Для борьбы с возгоранием в Казани были привлечены 93 пожарных и 32 единицы техники

Назван лучший способ остановить старение мозга

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Моя мама — токсичный родитель. Откровение взрослой дочери

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

На что способно обычное дегтярное мыло
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь