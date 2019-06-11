Гройсман заверил, что виновные в пожаре в Одессе будут найдены

Он посоветовал учиться ответственности после трагедии в Одессе

Фото: Думская

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал пожар в Одессе, в котором погибли шесть человек. Также он выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

Об этом премьер написал в Facebook.

"Будет проведено расследование и установлены виновные. Но хочу обратиться к тем, в чьи обязанности входит заботиться, чтобы такого не случилось. Эта трагедия – горькое напоминание, что наименьшая ваша небрежность способна привести к смерти ни в чем неповинных людей. Давайте не только искать виновных, но и учиться ответственности", – резюмировал Гройсман.

Напомним, что 10 июня вечером в Одессе в психбольнице вспыхнул пожар, в котором погибли шесть человек. Еще четверо госпитализированы.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.

Ранее в Харьковской области горело отделение по переработке нефти. К тушению были привлечены 36 человек личного состава и 9 единиц техники. Пожар на площади 50 м. кв. локализовали.

Напомним, под Киевом вспыхнул пожар на птицефабрике.

А в Хмельницком произошел пожар на станции шиномонтажа. Вследствие ЧП город окутал едкий дым.

Также мы писали, что 35 харьковских спасателей почти час тушили масштабный пожар на территории ангара пилорамы.

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