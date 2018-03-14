Грузовик с лимонами попал в аварию в Одессе: видео

Сегодня, 11:18

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения

Скрин с видео
Скрин с видео

Грузовик с лимонами попал в ДТП на перекрестке улиц Разумовской и Мастерской (Серова) в Одессе. Авария произошла вчера днем, 13 марта. Видео происшествия размещено в Фейсбук в группе "Протексис".

В ролике видно, как на перекрестке при повороте налево легковушка зацепила грузовик, следующий прямо, в результате чего его занесло, а цитрусовые рассыпались по дороге. 

Как говорится в описании к видео, обошлось без жертв и особых повреждений.

Напомним, в Днепре утром 12 марта рейсовый автобус "Запорожье-Киев" протаранил грузовик на одном из проспектов города. ДТП произошло на проспекте Александра Поля. К счастью, обошлось без пострадавших.По словам водителя пассажирского автобуса, он ехал вниз по проспекту Поля, движение было затруднено из-за тянучки, но водитель соблюдал дистанцию, а потом что-то случилось с тормозами.

Также сообщалось, что в Запорожье по улице Чумаченко 11 марта маршрутное такси попало в ДТП, столкнувшись с легковушкой ВАЗ и еще одним микроавтобусом.

А 11 марта на трассе Киев-Луганск-Изварино в районе села Богуслав в результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожарТранспортные средства сгорели.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.
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Источник:

"Сегодня"

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