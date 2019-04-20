Из-за угрозы взрыва из двух торговых центов в Одессе эвакуировали более 1000 человек
Торговые центры расположены на Екатерининской и Пантелеймоновской улицах
Правоохранители эвакуировали более тысячи сотрудников и посетителей из двух торговых центров (ТЦ), расположенных на ул. Екатерининская и Пантелеймоновская в Одессе, из-за поступившего сообщения о минировании этих зданий.
Об этом сегодня, 20 апреля, информирует пресс-служба областной полиции.
В сообщении сказано, что после проверки ТЦ и прилегающих территорий взрывных устройств и веществ не было обнаружено.
По данным полиции, из торгового центра на Екатерининской были эвакуированы 760 человек, а из ТЦ на Пантелеймоновской – 300 человек.
На месте происшествия работали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
Напомним, что 18 апреля правоохранители проверили серию сообщений о минировании зданий в Одессе. Все они оказались ложными.
В тот же день поступило сообщение о минировании мэрии Днепра, после чего полиция и спасатели провели эвакуацию. Взрывных устройств также не было обнаружено.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Из-за угрозы взрыва из двух торговых центов в Одессе эвакуировали более 1000 человек". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепре произошло массовое "минирование"
Взрывчатку искали на мостах, предприятиях, школах и торговых центрах города
В Днепре "заминировали" мэрию
Из здания эвакуировали всех посетителей и сотрудников, остался только градоначальник
Родители школьника, который "заминировал" школу под Киевом, заплатят штраф
Родители "минера" заплатят от 1700 до 5100 гривен
В Днепре "заминировали" аэропорт, кинотеатр и несколько ТЦ
Сообщения "телефонных террористов" оказались ложными