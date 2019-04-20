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Из-за угрозы взрыва из двух торговых центов в Одессе эвакуировали более 1000 человек

Сегодня, 15:36

Торговые центры расположены на Екатерининской и Пантелеймоновской улицах

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области
Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители эвакуировали более тысячи сотрудников и посетителей из двух торговых центров (ТЦ), расположенных на ул. Екатерининская и Пантелеймоновская в Одессе, из-за поступившего сообщения о минировании этих зданий.

Об этом сегодня, 20 апреля, информирует пресс-служба областной полиции.

В сообщении сказано, что после проверки ТЦ и прилегающих территорий взрывных устройств и веществ не было обнаружено.

По данным полиции, из торгового центра на Екатерининской были эвакуированы 760 человек, а из ТЦ на Пантелеймоновской – 300 человек.

На месте происшествия работали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области
Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Напомним, что 18 апреля правоохранители проверили серию сообщений о минировании зданий в Одессе. Все они оказались ложными.

В тот же день поступило сообщение о минировании мэрии Днепра, после чего полиция и спасатели провели эвакуацию. Взрывных устройств также не было обнаружено.


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Тег Одесса, полиция, минирование, трц

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