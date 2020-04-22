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Коронавирус в Одесской области: число заболевших превысило полторы сотни

22 апреля, 12:18

Руслан Ровик

Среди заболевших оказался медик военного госпиталя и медсестра районной больницы

В Одесской области подтвердили 151 случай коронавируса, среди новых заболевших оказалась медсестра и медик из военного госпиталя.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Максим Куцый в своем Facebook.

"По состоянию на 10:00 ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" подтвердило уже 151 случай заболевания COVID-19", - заявил он.

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Также глава ОГА отметил, что новые заболевшие – жители Одессы, Черноморска, поселка Ширяево и двое пациентов из Беляевского района.

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"Госпитализированы медработник Одесского военного госпиталя. Также заболела медсестра Ширяевской районной больницы. Она находится на самоизоляции", - написал Куцый.

Напомним, что в Одесской области недавно похоронили умершего от коронавирусной инфекции COVID-19 семейного врача Виктора Галиченко. После этого в регионе была зафиксирована инфекция у девяти детей.

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Также сообщалось, что в Одесской области закрыли больницу: медики массово заразились коронавирусом.

Кроме того, в очаг коронавируса в Одесской области превращается женский монастырь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса вирус одесская область инфекция коронавирус заболевшие

Источник: Сегодня

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