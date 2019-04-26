Крушили терминалы топором: в Одесской области задержали банду грабителей

Преступников поймали по горячим следам

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Ананьеве Одесской области полицейские разоблачили и задержали группу воров. Преступники разбили и "обчистили" терминалы в городе, сообщили в пресс-службе полиции в области.

Воров поймали по горячим следам. Разыскивать их копы начали после того, как местная жительница сообщила о двух разбитых терминалах приема платежей на улице Еврейской. Как выяснилось, грабители разбили их и забрали оттуда 15 тысяч гривен.

Фото: ГУНП в Одесской области

В состав банды входили 16-ти, 18-ти и 21-летние местные жители. Теперь юношам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о привлечении старших фигурантов производства к ответственности и по статье 304 ("Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность") Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали с него деньги. Как выяснили эксперты, внутри банкомата привели в действие самодельную взрывчатку (Взрывчатое вещество, объединенное со взрывателем. – Ред.). Устройство привели в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.

Кроме того, в Николаеве группа злоумышленников взорвала банкомат, расположенный в многоэтажном жилом доме, и похитила оттуда наличные.

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