Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Крушили терминалы топором: в Одесской области задержали банду грабителей

Сегодня, 11:51

Преступников поймали по горячим следам

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.

В Ананьеве Одесской области полицейские разоблачили и задержали группу воров. Преступники разбили и "обчистили" терминалы в городе, сообщили в пресс-службе полиции в области.

Воров поймали по горячим следам. Разыскивать их копы начали после того, как местная жительница сообщила о двух разбитых терминалах приема платежей на улице Еврейской. Как выяснилось, грабители разбили их и забрали оттуда 15 тысяч гривен.

Фото: ГУНП в Одесской области

В состав банды входили 16-ти, 18-ти и 21-летние местные жители. Теперь юношам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о привлечении старших фигурантов производства к ответственности и по статье 304 ("Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность") Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали с него деньги. Как выяснили эксперты, внутри банкомата привели в действие самодельную взрывчатку (Взрывчатое вещество, объединенное со взрывателем. – Ред.). Устройство привели в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.

Кроме того, в Николаеве группа злоумышленников взорвала банкомат, расположенный в многоэтажном жилом доме, и похитила оттуда наличные. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ограбление, банда, задержание, терминал, одесская область, топор

Вы сейчас просматриваете новость " Крушили терминалы топором: в Одесской области задержали банду грабителей". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция задержала банду подростков, грабивших одиноких людей в центре Одессы

Вчера, 16:06

Юные злоумышленники орудовали по ночам

В Одессе грабитель до полусмерти избил женщину и пытался съесть краденые деньги

24 апреля, 12:04

Грабитель пытался сбежать от полиции, выпрыгнув с балкона третьего этажа

Ограбление в столичном обменнике: кассир отобрал у клиентки 26 тысяч долларов

20 апреля, 19:38

Мужчина попытался сбежать с сумкой, в которой лежала крупная сумма

В Днепре мужчина с ножом напал на отделение почты, пострадали два человека

20 апреля, 09:07

Злоумышленник забрал два ноутбука и выручку за день

Ахметов спас Донбасс от гуманитарной катастрофы? – опрос

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Льюис Хэмилтон: У нас самая сильная команда

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Секреты ухода за орхидеей

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Растягивающиеся садовые шланги XHOSE по самой горячей цене🔥

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

33-летняя украинская боксерша Юлия Лясота скончалась

Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции