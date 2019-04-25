Полиция задержала банду подростков, грабивших одиноких людей в центре Одессы

Юные злоумышленники орудовали по ночам

Фото: полиция.

Одесские правоохранители задержали троих парней 14-16 лет, которые совершили ряд преступлений в центре города. По данным ГУНП, юные злоумышленники орудовали по ночам. Они жестоко избивали своих жертв, отбирая мобильные телефоны, ноутбуки, ювелирные изделия и другое имущество.

Попались грабители после очередного преступления - на Соборной площади они напали на 30-летнего охранника МАФа, избили его и, угрожая ножом, похитили кофемашину.

Все задержанные - одесситы. На их счету как минимум четыре разбойных нападения и восемь фактов похищения мопедов.

Несовершеннолетние признались в содеянном и рассказали, что присвоенное имущество потерпевших продавали, а полученные деньги тратили на собственные развлечения.

Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 УПК и помещен в изолятор временного содержания. Уголовные производства открыты по ч.2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.

Ранее мы писали, что СБУ накрыла банду вымогателей, которую возглавлял бывший разведчик Нацгвардии. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 5 тысяч долларов у жительницы Запорожья.

Между тем, пяти иностранцам, которые на овощебазе на улице Каховской в Киеве вымогали деньги у предпринимателя и ранили его из травматического оружия, объявили подозрение.

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.

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