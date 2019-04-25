Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Полиция задержала банду подростков, грабивших одиноких людей в центре Одессы

Сегодня, 16:06

Юные злоумышленники орудовали по ночам

Фото: полиция
Фото: полиция.

Одесские правоохранители задержали троих парней 14-16 лет, которые совершили ряд преступлений в центре города. По данным ГУНП, юные злоумышленники орудовали по ночам. Они жестоко избивали своих жертв, отбирая мобильные телефоны, ноутбуки, ювелирные изделия и другое имущество.

Попались грабители после очередного преступления - на Соборной площади они напали на 30-летнего охранника МАФа, избили его и, угрожая ножом, похитили кофемашину.

Все задержанные - одесситы. На их счету как минимум четыре разбойных нападения и восемь фактов похищения мопедов.

Несовершеннолетние признались в содеянном и рассказали, что присвоенное имущество потерпевших продавали, а полученные деньги тратили на собственные развлечения.

Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 УПК и помещен в изолятор временного содержания. Уголовные производства открыты по ч.2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.

Ранее мы писали, что СБУ накрыла банду вымогателей, которую возглавлял бывший разведчик Нацгвардии. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 5 тысяч долларов у жительницы Запорожья.


Между тем, пяти иностранцам, которые на овощебазе на улице Каховской в Киеве вымогали деньги у предпринимателя и ранили его из травматического оружия, объявили подозрение.

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ограбление, грабители, банда, подростки

Вы сейчас просматриваете новость " Полиция задержала банду подростков, грабивших одиноких людей в центре Одессы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ накрыла банду вымогателей, которую возглавлял бывший разведчик Нацгвардии

Сегодня, 03:59

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 5 тысяч долларов у жительницы Запорожья

Разбой в Запорожской области: в частный дом ворвались грабители в камуфляже и масках

Вчера, 12:47

Добычей преступников стали деньги, золото и оружие хозяев дома

В Одессе грабитель до полусмерти избил женщину и пытался съесть краденые деньги

Вчера, 12:04

Грабитель пытался сбежать от полиции, выпрыгнув с балкона третьего этажа

Под Харьковом подросток стал жертвой вора-рецидивиста

23 апреля, 12:25

20-летнему грабителю грозит до шести лет лишения свободы

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

«Не бойтесь измены»

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

10 жизненных советов от вашего… кота

Рейтинг депозитных вкладов

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Самозакрывающаяся антимоскитная шторка на дверь. Скидка 50%

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине