Курьезная контрабанда: в Одесской области задержали телегу с сигаретами

Нарушители, наживающиеся на контрабанде товаров через украинско-молдавскую границу в Одесской области, судя по всему, решили вернуться к старым методам. Так, возле села Топалы Окнянского района правоохранители задержали мужчин, которые везли ящики с контрабандными сигаретами на... телеге, запряженной конем.

"За несколько сотен метров от линии границы задержали троих граждан Украины на гужевой подводе с 15 ящиками сигарет. Десять ящиков были без акцизных марок и пять — с акцизными марками Молдовы", — рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Сигареты правоохранители изъяли, а мужчин не только привлекли к административной ответственности за нарушение границы и приграничного режима, но и задержали, усмотрев в их действиях признаки уголовного преступления. Стоимость изъятых сигарет, по предварительной оценке, составила 180 тысяч грн.

Накануне на Буковине остановили контрабанду сигарет стоимостью два миллиона. Груз был оформлен работниками Ивано-Франковской таможни.

Ранее сообщалось, что на границе с Республикой Беларусь перекрыли канал контрабанды сигарет. Организовали его начальник отдела инспекторов пограничной службы ВПС "Пища" Луцкого погранотряда вместе с местным жителем.

Также напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.