В Одесской области задержали крупнейшую партию контрабандной парфюмерии

В порту Одесской области выявили и изъяли более 650 коробок с парфюмерией известных мировых брендов. Общее количество выявленных товаров – более 50 тысяч флаконов на общую сумму около 10 млн гривен. Об этом сообщили в областном управлении защиты экономики Нацполиции.

"Оперативники установили, что в зоне деятельности отдела таможенного оформления на территории одного из портов на судне, прибывшем из Турции, находится контейнер. Согласно таможенным документам, в нем – якобы упаковочная пленка, но в действительности в контейнере содержатся парфюмерные изделия известных мировых марок", – говорится в сообщении.

По данным полиции, контрабандное перемещение товара организовали представители предприятия-экспедитора и должностные лица Одесской таможни ГФС.

"Таможенники оформили контейнер в режиме "транзит" по документам с признаками подделки о товаре и способствовали быстрому его выезду из порта, не обеспечив осмотр", – отмечается в сообщении.

Согласно плану злоумышленников, в дальнейшем по дороге на таможню другого региона Украины автомобиль с контейнером должен был заехать на складские помещения, где были бы разгружены контрафактные парфюмерные изделия. Вместо них в контейнер планировалось поместить пленку, которую намеревались растаможить в качестве груза, прибывшего из-за рубежа.

Изъятую продукцию направили на проведение экспертных исследований. Материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Подобный случай был в Одессе несколько лет назад. Тогда в Ильичевском порту задержали крупнейшую партию подделок Gucci и Dior. В контейнере находилось более 67,5 тысячи флаконов туалетной воды.

Напомним, Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Глава правительства подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное журналистское расследование, которое было проведено в Киеве и Одессе, заявило, что от коррупции на таможне Украина теряет до 4,8 млрд долл. в год.