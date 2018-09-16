Служебная собака помогла пограничникам обнаружить 21 килограмм наркотиков

Сегодня, 12:17

Собака отреагировала на подозрительного мужчину во время погранично-таможенного контроля


Фото: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

В Харьковской области на пункте пропуска Гоптовка пограничники задержали жителя Луганской области, который пытался тайком вывезти в Россию на автомобиле 21 килограмм наркотиков. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Во время погранично-таможенного контроля автомобиля на него отреагировала служебная собака, специально обученная на поиск наркотиков. После этого пограничники, сотрудники СБУ и ГФС решили провести углубленный осмотр автомобиля.

"В результате, в топливном баке было обнаружено 68 пакетов, герметично упакованных в целлофан. По словам водителя, общий вес "зелья" составил около 13 килограмм, но по факту общая масса вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны, составила около 21 килограмм", – говорится в сообщении.

Следственными действиями занимается СБУ.

Ранее работники Управления противодействия наркопреступности задержали в субботу, 1 сентября, двух харьковчан в ходе проведения общегосударственной операции "Мак". У них изъяли метадон, который по данным черного рынка оценивается в 270 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Также мы писали, что в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.

Напомним, в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.
СБУ, пограничники, наркотики, контрабанда, госпогранслужба, служебная собака

Вы сейчас просматриваете новость "Служебная собака помогла пограничникам обнаружить 21 килограмм наркотиков". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: yuga.ru

В Одесской области задержали крупнейшую партию контрабандной парфюмерии

Вчера, 20:46

Общая сумма изьятых флаконов составила около 10 млн гривен

Запад

Фото: Госпогранслужба

Контрабандист спрятал более 2,5 тысячи пачек сигарет в самодельной нише в авто

Вчера, 15:14

Гражданин Румынии пытался вывезти табачные изделия из Украины
Загрузка...

Запад

На границе с Польшей пограничники задержали автобус с контрабандным сыром

6 Сентября, 22:18

Сыр нашли под обшивкой салона и в багажнике

Запорожье

Фото: Запорожская таможня

В Запорожье задержали американского контрабандиста

5 Сентября, 14:23

Гражданин США пытался вывезти из Украины раритетные ордена и медали

Одесса

Фото: pixabay.com

Из Одессы отправляли наркотики по почте под видом зоотоваров

4 Сентября, 19:39

Злоумышленники сбывали каннабис, ЛСД и таблетки МДМА во все регионы Украины

Запорожье

Фото: Запорожская таможня

Американка пыталась провезти контрабандную спецтехнику в Запорожье

3 Сентября, 11:48

В багаже женщины таможенники обнаружили 88 дорогостоящих слуховых аппаратов
Загрузка...