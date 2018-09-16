Служебная собака помогла пограничникам обнаружить 21 килограмм наркотиков

В Харьковской области на пункте пропуска Гоптовка пограничники задержали жителя Луганской области, который пытался тайком вывезти в Россию на автомобиле 21 килограмм наркотиков. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Во время погранично-таможенного контроля автомобиля на него отреагировала служебная собака, специально обученная на поиск наркотиков. После этого пограничники, сотрудники СБУ и ГФС решили провести углубленный осмотр автомобиля.

"В результате, в топливном баке было обнаружено 68 пакетов, герметично упакованных в целлофан. По словам водителя, общий вес "зелья" составил около 13 килограмм, но по факту общая масса вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны, составила около 21 килограмм", – говорится в сообщении.

Следственными действиями занимается СБУ.

Ранее работники Управления противодействия наркопреступности задержали в субботу, 1 сентября, двух харьковчан в ходе проведения общегосударственной операции "Мак". У них изъяли метадон, который по данным черного рынка оценивается в 270 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Также мы писали, что в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.

Напомним, в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.