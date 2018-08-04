Легковушка врезалась в отбойник на трассе "Киев-Одесса": погиб ребенок, есть пострадавшие

Сегодня, 16:34

Авария произошла из-за собаки, которая выбежала на проезжую часть


Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

На трассе "Киев-Одесса" в Одесской области легковой автомобиль, под управлением женщины-водителя, врезался в отбойник. Погиб ребенок, среди пострадавших также есть дети. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла на 328 километре автодороги "Киев-Одесса" возле села Троицкое Любашевского района. За рулем легковушки находилась 36-летняя женщина. В результате ДТП на месте погиб ее сын 2011 года рождения. Пострадали сама водитель и трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей. Их госпитализировали в больницу.

"Водитель, выполняя маневр, а именно объезд собаки, которая выбежала на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник с правой стороны", – рассказали о причинах аварии в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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