Луценко: После нападений на активистов в Одессу направили усиленную группу следователей

В Одессу из Киева направили усиленную группу следователей Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, которые займутся выяснением обстоятельств нападений на активистов. Об этом сообщил руководитель ГПУ Юрий Луценко в своем Facebook.

"В связи с нападением на активистов в Одессе провели встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу", – написал он.

Также Луценко подчеркнул, что ситуация в Одесской области, в том числе с участием активистов, будет проанализирована на совместном совещании правоохранительных органов в первой декаде октября.

Напомним, после покушения на одесского активиста и общественного деятеля Олега Михайлика, который 22 сентября получил тяжелое огнестрельное ранение, в полиции рассматривают пять версий этого инцидента

Ранее журналисты "Сегодня" встретились с врачом, который занимается лечением активиста. По его словам, пулю из грудной клетки Михайлика извлекут не раньше, чем через несколько месяцев.