Луценко: После нападений на активистов в Одессу направили усиленную группу следователей

Сегодня, 18:25

В начале октября силовики проведут совещание по первым итогам расследования

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Одессу из Киева направили усиленную группу следователей Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, которые займутся выяснением обстоятельств нападений на активистов. Об этом сообщил руководитель ГПУ Юрий Луценко в своем Facebook.

"В связи с нападением на активистов в Одессе провели встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу", – написал он.

Также Луценко подчеркнул, что ситуация в Одесской области, в том числе с участием активистов, будет проанализирована на совместном совещании правоохранительных органов в первой декаде октября.

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Напомним, после покушения на одесского активиста и общественного деятеля Олега Михайлика, который 22 сентября получил тяжелое огнестрельное ранение, в полиции рассматривают пять версий этого инцидента

 Ранее журналисты "Сегодня" встретились с врачом, который занимается лечением активиста. По его словам, пулю из грудной клетки Михайлика извлекут не раньше, чем через несколько месяцев. 
Одесса, Луценко, активисты, нападение, расследование, Аваков

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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