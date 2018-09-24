Покушение на активиста в Одессе: раненый – в реанимации, а его соратники пикетируют копов

Журналисты "Сегодня" побывали на месте покушения и проведали раненого в больнице

В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Одессе неизвестные открыли огонь по общественнику и лидеру местной ячейки партии "Сила людей" Олегу Михайлику, известному своей критикой городских властей и правоохранителей. Михайлика доставили в реанимацию, а его соратники пришли под здание облуправления полиции, требуя прозрачного расследования.

По предварительным данным правоохранителей, в активиста стреляли из огнестрельного оружия неподалеку от его дома на улице Осипова. Место происшествия оградили желтыми лентами с надписью "Полиция", а на асфальте белели нарисованные мелом круги: так копы обычно обозначают места, где обнаружили какие-либо улики – гильзы или пятна крови, но ни того, ни другого журналисты "Сегодня" там не заметили.

В свою очередь, местные жители о случившемся знают мало.

"Услышали только сегодня от полицейских, которые ходили, опрашивали по парадным, в каждую квартиру заходили", — рассказала жительница соседнего дома Римма.

Ее сосед Борис признается, что тоже ничего подозрительного не слышал, хотя в это время как раз гулял. Еще одна женщина указала на вероятное место стрельбы — на пересечении улиц Еврейской и Осипова.

В полиции говорят, что активиста ранили в тот момент, когда он возвращался домой.

"Готовится ходатайство о назначении ряда экспертиз, в том числе баллистической, для идентификации оружия, из которого совершено покушение на убийство", — рассказали в отделе коммуникации ГУ НП Одесской области, отметив, что в следственную группу вошли сотрудники не только полиции, но и СБУ.

Кроме того, водителей, которые проезжали этот перекресток 22 сентября в промежутке между 20:30 и 21:30, попросили предоставить записи с видеорегистраторов, а возможных свидетелей и очевидцев — обращаться по телефонам 779-40-61 и 770-55-24.











НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ

Когда журналисты "Сегодня" наведались в ГКБ №1 на следующее утро после покушения, Михайлик все еще находился в реанимационном отделении. Как сообщали друзья пострадавшего, он пережил клиническую смерть и нуждается в донорской крови.

"Мы произвели весь объем необходимых мероприятий. Состояние больного стабильное, тяжелое, производится дальнейшая консервативная терапия", — рассказал главврач учреждения Евгений Григорьев, подчеркнув, что у медиков есть все необходимое для оказания помощи.

В больнице "Сегодня" застала родственников и друзей пострадавшего, а также автомобиль полиции.

"Я была дома, но что я могу сказать... Вышла, когда позвонил сосед, сказал, что муж мой лежит, ему плохо", — рассказала супруга активиста Наталья Михайлик, уточнив, что правоохранители пообщались с ней еще в ночь нападения.

Уже спустя несколько часов появилась информация о том, что активисту стало лучше. Мужчина, представившийся другом Михайлика, заверил журналистов, что тот пришел в себя и даже смог самостоятельно поесть, а вот вопрос извлечения пули, которая застряла в грудной клетке, отложили на несколько месяцев по медицинским соображениям.

ВЕРСИИ И МИТИНГ

Друзья и соратники Михайлика ожидаемо связывают нападение с его политической и общественной деятельностью.

"Я не могу никого подозревать, я не следователь. Есть система, против которой Олег борется: полиция, мэр наш, прокуратура. Он живет в городе и переживает о проблемах города. Он не занимается таким бизнесом, в котором могут быть разборки такого уровня. У него маленькая фирма, которая дает возможность существовать, не шиковать, а просто кормить себя и семью", — говорит товарищ общественника Игорь.

Вчера после полудня люди собрались перед управлением облполиции с требованием адекватного расследования этого дела и других нападений на активистов. Кто-то в очередной раз озвучил идею об отставке руководителей областных правоохранительных органов.

"Михайлик все-таки более нейтральный, не такая радикальная личность в Одессе, поэтому я считаю, что за него народ выйдет", — рассказал нам его друг Андрей.

Вмешался в ситуацию и губернатор.

"Лично требую быстрого раскрытия и наказания виновных! Тем более опыт есть — несколько похожих случаев были оперативно раскрыты. Главное задание правоохранительной системы — предупреждать преступления, а не только искать виновных", — заявил Максим Степанов.

"Не инцидент, а тенденция"

Напомним, это не первый случай нападения на одесских активистов. Ранее атакам подвергались общественники Григорий Козьма, Михаил Кузаконь, Светлана Подпалая, Виталий Устименко, Сергей Стерненко. По подсчетам нардепа Мустафы Найема, с прошлого лета в Одессе пострадали 14 членов общественных организаций и журналистов.

"Это не просто еще один неприятный инцидент, это уже опасная тенденция", — считает Найем.

Напомним, 2 августа в Одессе автомобиль, в салоне которого находились лидеры местной организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, протаранил грузовик ГАЗ.

Позже стало известно о том, что по факту нападения на активистов полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".