Покушение на активиста в Одессе: в полиции назвали главные версии

Сегодня, 16:56

Копы выяснили, что в активиста стреляли один раз, причем гильза так и не была найдена

Фото: Полина Мордынская, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Полина Мордынская, "Сегодня"

После покушения на одесского активиста и общественного деятеля Олега Михайлика, который 22 сентября получил тяжелое огнестрельное ранение, в полиции рассматривают пять версий этого инцидента.

Как заявил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин, одна из главных версий связана с общественной деятельностью Михайлика, вторая – с незавершенным строительством жилого комплекса "Золотой берег". По его словам, активист возглавлял общественную организацию "Защита прав инвесторов новостроев и собственников жилья "Правое дело", которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста. 

Третья версия, как отметил Головин, связана с авторынком "Успех" – общественник активно выступал против новых владельцев рынка. 

"Четвертая версия – личностные отношения, пятая — преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений", — добавил полицейский.

Он также подчеркнул, что неизвестный стрелял в Михайлика один раз, а гильзу на месте происшествия не обнаружили, и этот факт дает основания полагать, что злоумышленник стрелял из пистолета системы Наган. Относительно калибра – выводы будут сделаны после проведения соответствующей экспертизы.

Также, по словам Головина, для расследования создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

"Туда вошли следователи, розыскники "убойного" отдела главка, также оперативники СБУ", – резюмировал начальник управления.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" встретились с врачом, который занимается лечением активиста. По его словам, пулю из грудной клетки Михайлика извлекут не раньше, чем через несколько месяцев.
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Источник:

УНИАН

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