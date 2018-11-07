Спасатели ликвидировали масштабный пожар на маслозаводе под Одессой

В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на территории завода по производству масла вблизи села Новые Биляры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 7 ноября пожар ликвидирован на общей площади 1500 м.кв. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

К ликвидации масштабного пожара привлекли 24 единицы пожарно-спасательной техники и 134 человека личного состава.

Напомним, масштабный пожар на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области вспыхнул вечером 6 ноября. Кроме того, ранее в Одессе возник пожар на складе станции техобслуживания на улице Дальницкой.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше. Основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.