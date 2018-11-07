Спасатели ликвидировали масштабный пожар на маслозаводе под Одессой

Сегодня, 07:53

Огонь охватил 1500 "квадратов" территории завода


Фото: ГСЧС в Одесской области

Фото: ГСЧС в Одесской области

В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на территории завода по производству масла вблизи села Новые Биляры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 7 ноября пожар ликвидирован на общей площади 1500 м.кв. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

К ликвидации масштабного пожара привлекли 24 единицы пожарно-спасательной техники и 134 человека личного состава.

Напомним, масштабный пожар на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области вспыхнул вечером 6 ноября. Кроме того, ранее в Одессе возник пожар на складе станции техобслуживания на улице Дальницкой.                 

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человека травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше. Основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
Одесса, пожар, завод, спасатели, масло, одесская область, ГСЧС, тушение

Вы сейчас просматриваете новость "Спасатели ликвидировали масштабный пожар на маслозаводе под Одессой". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: dumskaya.net

Трагедия в лагере "Виктория": с пострадавшими детьми до сих пор работают психологи

Сегодня, 02:52

Через 14 месяцев после трагедии многие из детей, которые были во время пожара в лагере, страдают бессонницей и проходят курс лечения

Одесса

odesa.dsns.gov.ua

Спасатели локализовали пожар на территории маслозавода под Одессой - ГСЧС

Сегодня, 01:43

Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров
Загрузка...

Одесса

Масштабный пожар под Одессой: к месту ЧП отправлены два пожарных поезда

Вчера, 23:22

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь, полиция

Днепр

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепропетровской области на трассе дотла сгорел пассажирский автобус

Вчера, 18:27

В результате возгорания обошлось без пострадавших
Загрузка...