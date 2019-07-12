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Массовое отравление детей в Одесской области: число пострадавших возросло

12 июля, 13:48

Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит

Под Белгородом-Днестровском в оздоровительном лагере отравились 46 детей, их госпитализировали в больницы. Ранее мы сообщали о 39 пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, отравление произошло сегодня ночью в оздоровительно-спортивном лагере "Медик – 2" в поселке Сергеевка. Всего в лагере находятся 226 детей, им от 7 до 14 лет.  На данный момент 32 ребенка находятся в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице, еще 14 – в инфекционном отделении центральной районной больнице в селе Шабо.

Тем временем на территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у пострадавших острый гастроэнтероколит. Для установления причин и обстоятельств возникновения заболеваний в заведении начали санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки.

"Принимаются все необходимые меры для выяснения причины возникновения отравления. Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксационной терапий", – рассказала исполняющая обязанности председателя областной государственной администрации Светлана Шаталова.

Ранее сообщалось, что в детском лагере Николаевской области отравились  десятки детей. Как оказалось, 114 школьников из Каменец-Подольского поехали на отдых в лагерь "Салют" в Коблево. Поездку оплатил Каменец-Подольский горсовет за счет городского бюджета.

Напомним, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.


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Тег дети, отравление, больница, одесская область, госпитализация, Белгород-Днестровский

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