В Одесской области в санатории отравились 39 детей

Помимо десятков детей, в больницу попали трое взрослых

Фото: Pixabay

В Одесской области в детском санатории произошло массовое отравление. В больницу попали 39 детей и трое взрослых, сообщили в пресс-службе полиции региона.

"В лечебные учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом "пищевое отравление" доставлены 39 детей и 3 взрослых", – говорится в сообщении.

О происшествии в полицию сообщили чиновники городского совета. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в детском лагере Николаевской области отравились десятки детей. Как оказалось, 114 школьников из Каменец-Подольского поехали на отдых в лагерь "Салют" в Коблево. Поездку оплатила Каменец-Подольский горсовет за счет городского бюджета.

Напомним, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.

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