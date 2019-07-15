Массовое отравление в Одесской области: стали известны подробности

Специалисты назвали предварительный диагноз пострадавших

В Одесской ОГА обсудили последствия массового отравления в детском лагере. Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

В департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации сообщили, что после массового отравления в детском лагере Сергеевки были госпитализированы 60 человек, 57 из которых имеют симптомы дизентерии, а трое контактировали с остальными.

Также чиновники добавили, что врачей вызвали родители пострадавших. Во время проверки причин всплеска инфекции выявили ряд нарушений. Об этом сообщила начальник Управления государственного надзора по соблюдению санитарного законодательства Лидия Степанова.

"Лагерь работал без установленных перерывов между сменами, что не позволяло надлежащим образом проводить генеральные уборки", – заявила она.

Также Степанова добавила, что у шести работников пищеблока не имелось медкнижек. И после получения результатов лабораторного исследования будет решаться вопрос дальнейшего функционирования лагеря.

"По результатам исследования мы видим бактериальное загрязнение как сырых продуктов питания, так и готовой продукции", – заявил директор одесского лабораторного центра Виталий Гончаров.

Также он добавил, что основная бактериологическая находка, это дизентерия Флекснера, а причиной ее возникновения могли стать нарушения правил личной гигиены и технических норм.

В свою очередь директор лагеря Иван Сапронов утверждает, что детей вовремя поместили в медпункт, а родителям возместили транспортные затраты и стоимость лекарств.

Напомним, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей.

Также, ранее сообщалось, что в детском лагере Николаевской области отравились десятки детей. Как оказалось, 114 школьников из Каменец-Подольского поехали на отдых в лагерь "Салют" в Коблево. Поездку оплатила Каменец-Подольский горсовет за счет городского бюджета.

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