Одесские патрульные поздравили женщин-водителей

Сегодня, 15:33

Правоохранители сменили бланки протоколов на тюльпаны


Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Одесские патрульные провели операцию "Тюльпан". Об этом сообщает областная полиция.

"В день Весны, уже третий год подряд, мы приветствуем женщин-водителей, дарим им хорошее настроение, напоминаем о соблюдении правил дорожного движения и желаем счастливого пути", – рассказал о праздничной акции начальник Управления патрульной полиции в Одесской области Юрий Рыбак.

Получая в подарок цветы, некоторые женщины искренне удивлялись и не ожидали, что патрульные вместо выписывания штрафов дарить цветы.

"Это впервые и, честно говоря, сначала я была очень удивлена и приятно поражена. Спасибо, хорошее настроение гарантировано на весь день", – поделилась своими впечатлениями одна из женщин водителей.

Напомним, мы предлагали идеи, как сделать поделки на 8 Марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.
Одесса, цветы, правоохранители, патрульные

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Источник:

"Сегодня"

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