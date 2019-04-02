Ограбил семилетнего ребенка на улице: в Одесской области задержали дерзкого вора

18-летний преступник оказался ранее судимым

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

Ограбил семилетнего ребенка на улице: в Одесской области задержали дерзкого вора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg 2019-04-02T12:57:00+03:00 Одесса 18-летний преступник оказался ранее судимым

В Овидиополе полицейские задержали юношу, который на улице ограбил семилетнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Об ограблении правоохранителям сообщила мать мальчика. Как выяснилось, юноша прямо посреди улицы подбежал к мальчику и вырвал из рук мобильный телефон. Подозреваемого копы задержали в тот же день. 18-летний местный житель оказался ранее судим за имущественные преступления. Он уже признался в содеянном, а похищенный телефон у него изъяли.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 13 марта вооруженные разбойники совершили нападение на дом бизнесмена в Овидиопольском районе Одесской области: четверо злоумышленников в масках жестоко избили хозяина и отобрали у него крупную сумму.

А в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.

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