Ограбил семилетнего ребенка на улице: в Одесской области задержали дерзкого вора
18-летний преступник оказался ранее судимым
В Овидиополе полицейские задержали юношу, который на улице ограбил семилетнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Об ограблении правоохранителям сообщила мать мальчика. Как выяснилось, юноша прямо посреди улицы подбежал к мальчику и вырвал из рук мобильный телефон. Подозреваемого копы задержали в тот же день. 18-летний местный житель оказался ранее судим за имущественные преступления. Он уже признался в содеянном, а похищенный телефон у него изъяли.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, в ночь на 13 марта вооруженные разбойники совершили нападение на дом бизнесмена в Овидиопольском районе Одесской области: четверо злоумышленников в масках жестоко избили хозяина и отобрали у него крупную сумму.
А в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.
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