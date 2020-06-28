Паводок в Одесской области: спасатели на плавающем вездеходе вывезли с острова стадо коров (фото)

В Одесской области из-за паводка на реке Турунчук жителям села Троицкое понадобилась помощь спасателей для эвакуации стада коров, которое не могло выбраться с острова.

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Как сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций, чтобы вывезти животных бойцы службы задействовали плавающий транспортер ПТС-М.

"Для оказания помощи жителям села Троицкое по спасению домашнего скота, который остался на пастбище, к острову Турунчук направлен плавающий транспортер ПТС-М. В настоящее время эвакуированы 10 голов скота", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что ведут постоянный мониторинг обстановки в регионе – спасатели готовятся к защите территорий от возможного наводнения.

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При этом отмечается, что по состоянию на 27 июня на всех водных постах рек Днестр и Турунчук наблюдается повышение уровней воды: в Днестре вода достигла отметки в 95 см (60 см до опасного уровня), а в Турунчуке – 2 метра 28 см (62 см до опасного уровня).

Напомним, ранее спасатели предупреждали, что в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в Винницкой, Одесской, Закарпатской и Волынской областях, что может привести к наводнению.

Отметим, что в четырех западных областях страны по состоянию на 27 июня остаются затопленными 180 населенных пунктов – там сильные дожди привели к осложнению паводковой обстановки. Только на Прикарпатье были подтоплены более 200 населенных пунктов, разрушены 110 км автодорог и 90 мостов.

Кроме того, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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