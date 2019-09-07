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Пытались подкупить пограничника: в аэропорту "Одесса" задержали иностранцев

7 сентября, 11:02

Мужчины предлагали правоохранителю тысячу долларов

/ Фото: dpsu.gov.ua

В международном аэропорту "Одесса" задержали двоих иностранцев, которые пытались подкупить пограничника за 1 тысячу долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как выяснилось, 6 сентября авиарейсом из Стамбула в пункт пропуска "Одесса-авиа" на пограничный контроль прибыл гражданин Турции. Ему отказали в пересечении госграницы.

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"Однако, 21-летний мужчина предложил инспектору пограничной службы 1 тысяч долларов за содействие в пропуске в нашу страну себя и своего друга, которого тоже не пропустили в Украину", – рассказали в пресс-службе.

На данный момент материалы дела передали в военную прокуратуру и Нацполицию для открытия уголовного производства по ст. 369 (предложение взятки) Уголовного кодекса Украины. В пограничном ведомстве не исключают, что иностранцы таким образом пытались легально попасть в Украину, чтобы в дальнейшем попробовать незаконным пробраться в страны Европейского Союза.

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Напомним, не так давно на границе с Харьковской областью мужчина на автомобиле пытался прорваться в Украину.

А в Закарпатской области в течение нескольких часов дважды задерживали мужчину, который пытался переместить в Украину машину с немецкой регистрацией.

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Одесса взятка пограничники аэропорт задержание иностранцы

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