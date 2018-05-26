Полиция отпустила участника конфликта со Стерненко

Сегодня, 18:34

Пока он фигугрирует в деле о нападении на Стерненко как свидетель

Фото: Д.Сидоровская, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Д.Сидоровская, "Сегодня"

Полиция отпустила участника конфликта с Сергеем Стерненком, в результате которого погиб человек. Об этом советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил "Громадскому радио".

"Сейчас он проходит как свидетель. Подозрение ему еще не объявили. Он был задержан в порядке статьи 208, был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля", – сказал Форостяк.

Он уточнил, что в ближайшее время будет завершено предварительное следствие, которое позволит квалифицировать правонарушение. Причины смерти другого фигуранта дела пока полицией не разглашаются.

Как известно, вечером 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на общественного активиста и его девушку – Стерненко был ранен и доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. Его прооперировали.

Во время покушения активист ранил нападавших, один из них скончался на месте, второй скрылся, однако вскоре его задержала полиция. 

 Между тем, по данным источников сайта "Сегодня", на месте преступления не было найдено оружия нападавших.

Накануне советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил о задержании второго нападавшего и установлении личности погибшего. Также копы выяснили и мотивы нападения. Мужчиной, который был смертельно ранен Сергеем Стерненко, оказался 29-летний десантник 25-й аэромобильной бригады ВСУ Иван КузнецовНа Донбассе не воевал. У мужчины осталось трое детей (по другим данным – двое).
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