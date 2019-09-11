Пожар в "Токио Стар": дочь погибшей гражданки Австралии потребовала миллион долларов

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После страшного пожара в одесском отеле "Токио Стар", где погибли девять человек, дочь 73-летней австралийки Стеллы Сойфер, ставшей жертвой огня, предъявила крупный иск владельцам гостиницы.

О том, что дочь погибшей заявила гражданский иск, стало известно из постановления Киевского райсуда суда об аресте имущества владельца "Токио Стар" Вадима Черного.

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В документе говорилось, что австралийка потребовала выплатить ей один миллион долларов в качестве возмещения морального ущерба и 628 тысяч гривен – за материальный ущерб.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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