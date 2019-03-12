Проект "Школы при больницах" стартовал в Одессе
В одном школьном классе в больнице смогут заниматься от 5 до 12 учеников
В Одессе стартовал проект "Школы при больницах", который позволит попавшим на стационарное лечение школьникам не отставать от учебной программы.
"В одном школьном классе в больнице смогут заниматься от 5 до 12 учеников. Если ребенок по состоянию здоровья не может пойти в класс, но хочет учиться и врач позволяет, учителя будут проводить индивидуальные занятия в палатах", — говорят в муниципалитете.
Проект уже работает в детской облбольнице и центре социально-значимых болезней.
Ранее мы писали, что киевский школьник победил на 37 олимпиадах за два месяца: вундеркинд рассказал, как все успевает. Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память.
Также напомним, что в Украине существуют программы, которые позволяют украинской молодежи учиться в Европе.
Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал о том, как поехать учиться в Европу по гранту. Также мы писали о тонкостях обучения в Бельгии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Проект "Школы при больницах" стартовал в Одессе". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Массовое отравление в Черновцах: у больных подозревают сальмонеллез
В больницу попали пять человек, в том числе 16-летняя девушка
Обычная или частная школа: все плюсы и минусы, и что лучше выбрать для ребенка
Обучение за 1900 грн в год, "как все", или за 200 тысяч с питанием и шахматами