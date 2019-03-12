Проект "Школы при больницах" стартовал в Одессе

В одном школьном классе в больнице смогут заниматься от 5 до 12 учеников

Фото: Pixabay

Проект "Школы при больницах" стартовал в Одессе Полина Мордынская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f9/1c3/5c87f91c3d8bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f9/1c3/5c87f91c3d8bc.jpg 2019-03-12T20:23:53+02:00 Одесса В одном школьном классе в больнице смогут заниматься от 5 до 12 учеников

В Одессе стартовал проект "Школы при больницах", который позволит попавшим на стационарное лечение школьникам не отставать от учебной программы.

"В одном школьном классе в больнице смогут заниматься от 5 до 12 учеников. Если ребенок по состоянию здоровья не может пойти в класс, но хочет учиться и врач позволяет, учителя будут проводить индивидуальные занятия в палатах", — говорят в муниципалитете.

Проект уже работает в детской облбольнице и центре социально-значимых болезней.

Ранее мы писали, что киевский школьник победил на 37 олимпиадах за два месяца: вундеркинд рассказал, как все успевает. Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память.

Также напомним, что в Украине существуют программы, которые позволяют украинской молодежи учиться в Европе.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал о том, как поехать учиться в Европу по гранту. Также мы писали о тонкостях обучения в Бельгии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Проект "Школы при больницах" стартовал в Одессе". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.