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Проект "Школы при больницах" стартовал в Одессе

Сегодня, 20:23

В одном школьном классе в больнице смогут заниматься от 5 до 12 учеников

Фото: Pixabay
Проект "Школы при больницах" стартовал в Одессе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f9/1c3/5c87f91c3d8bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f9/1c3/5c87f91c3d8bc.jpg Одесса В одном школьном классе в больнице смогут заниматься от 5 до 12 учеников

В Одессе стартовал проект "Школы при больницах", который позволит попавшим на стационарное лечение школьникам не отставать от учебной программы.

"В одном школьном классе в больнице смогут заниматься от 5 до 12 учеников. Если ребенок по состоянию здоровья не может пойти в класс, но хочет учиться и врач позволяет, учителя будут проводить индивидуальные занятия в палатах", — говорят в муниципалитете.

Проект уже работает в детской облбольнице и центре социально-значимых болезней.

Ранее мы писали, что киевский школьник победил на 37 олимпиадах за два месяца: вундеркинд рассказал, как все успевает. Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память.

Также напомним, что в Украине существуют программы, которые позволяют украинской молодежи учиться в Европе.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал о том, как поехать учиться в Европу по гранту. Также мы писали о тонкостях обучения в Бельгии.

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Тег образование, медицина, школьники, больница, проект, учеба

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АВТОР:

Полина Мордынская

Источник:

Сегодня

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