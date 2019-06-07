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Под Одессой СБУ блокировала контрабанду крупных партий алкоголя

7 июня, 16:03

Стоимость изъятого составила более полутора миллиона гривен

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали ввоз контрабандных подакцизных товаров на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, незаконную переправку алкоголя из одной из соседних стран наладили несколько жителей региона. Продукцию они получали через сервисы международной почтовой связи, а распространяли ее через местных предпринимателей. Почти 1400 бутылок брендированных алкогольных напитков без марок акцизного сбора Украины нашли при осмотре автомобиля курьерской службы на трассе вблизи Одессы. Стоимость изъятого алкоголя составляет более полутора миллиона гривен.

"Сейчас решается вопрос по составлению ДФС административного протокола о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст. 484 Таможенного кодекса Украины", – отметили в СБУ.  

Напомним, в Александровском районе Запорожья в результате обыска на одном из складов была обнаружена крупная партия контрабанды – тысячи пачек сигарет и сотни литров алкоголя. Дельцы планировали продавать контрабандные сигареты на территории области, собираясь выручить на них около двух миллионов гривен.

Кроме этого, одесская таможня обзавелась своеобразным музеем контрабанды. Цель экспозиции, которая, состоит из реальных предметов, изъятых у контрабандистов, не просто показать, какие уловки используют злоумышленники, но и научить молодых специалистов их выявлять. Накануне 224-й годовщины создания Одесской таможни корреспондент "Сегодня" отправился изучать "учебные пособия" стражей границы.

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Тег Одесса, СБУ, контрабанда, алкоголь, одесская область

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