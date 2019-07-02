Sea Breeze-2019: масштабные учения начались тренировками водолазов

Военные из шести стран оттачивали умения и демонстрировали оборудование

Учения СиБриз-2019 начались с тренировок водолазов. Фото: Думская

Масштабные военные учения Sea Breeze-2019 начались с тренировки водолазов: специалисты из шести стран оттачивали свои умения и демонстрировали оборудование на военном причале в Одесском порту.

125 дайверов из Украины, Соединенных Штатов, Великобритании, Грузии, Латвии и Румынии провели совместную тренировку.

Уникальное оборудование, которое применяли участники маневров, в основном предназначено для разминирования взрывоопасных предметов на воде, под водой и на кораблях.

Так, американцы показали подводного робота – их надежный помощник помогает искать в воде бомбы и мины.

"Вот здесь – вся электроника робота, и она герметично упакована. Он двигается не только по дну, но может и плавать. Основная его задача – разведка, он может что-то поднести к бомбе, но в основном мы его используем для разведки", – объяснил участник учений, сапер из США по имени Луго.

А желтая палка с кружочками и зеленой баночкой оказалась устройством для обезвреживания опасных устройств ВМС Великобритании. Как он называется – военные не говорят, объясняют это военной тайной. Для поисков мин они используют сонар.

"Это подводный сонар, который используют для поисков объектов под водой. У него есть система координат, которая помогает ориентироваться под водой", – рассказал Тоди Джоунс, мичман команды подводного разминирования ВМС Великобритании.

А в Одесском порту в первый день учений военные отрабатывали спасение раненных.

В ходе международных маневров Sea Breeze-2019 примут участие около трех тысяч военных из 19 стран. Они будут отрабатывать совместные действия на воде, под водой, на суше и в небе.

Напомним, что за неделю до начала учений Россия закрыла участок в Черном море, где должны были проходить тренировки, а потому организаторы учений были вынуждены сменить район. Впрочем, они утверждают, что на ход маневров это не повлияло.

"Вы видите, почти все корабли вышли в море на выполнение заданий. Эта практика, которую Российская Федерация использует не только в Черном или Азовском море, то же самое она делает и на Балтике, и в странах Евросоюза. Но мы будем делать такое же, симметричное закрытие, только в других районах", – заявил контр-адмирал Алексей Неижпапа, руководитель учений от Украины.

До 12 июля военные планируют отработать все маневры.

Напомним, ранее в РФ заявили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря.

Также мы сообщали о том, что одну из локаций украинского-американских учений Sea Breeze-2019 пришлось менять буквально накануне учений из-за предупреждения со стороны Российской Федерации.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные учения, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что учения традиционно будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой.

29 июня в Одессу прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, который также будет участвовать в учениях. Сообщалось, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.

30 июня в город зашли болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый" и грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира".

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