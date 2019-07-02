Sea Breeze-2019: масштабные учения начались тренировками водолазов
Военные из шести стран оттачивали умения и демонстрировали оборудование
Масштабные военные учения Sea Breeze-2019 начались с тренировки водолазов: специалисты из шести стран оттачивали свои умения и демонстрировали оборудование на военном причале в Одесском порту.
125 дайверов из Украины, Соединенных Штатов, Великобритании, Грузии, Латвии и Румынии провели совместную тренировку.
Уникальное оборудование, которое применяли участники маневров, в основном предназначено для разминирования взрывоопасных предметов на воде, под водой и на кораблях.
Так, американцы показали подводного робота – их надежный помощник помогает искать в воде бомбы и мины.
"Вот здесь – вся электроника робота, и она герметично упакована. Он двигается не только по дну, но может и плавать. Основная его задача – разведка, он может что-то поднести к бомбе, но в основном мы его используем для разведки", – объяснил участник учений, сапер из США по имени Луго.
А желтая палка с кружочками и зеленой баночкой оказалась устройством для обезвреживания опасных устройств ВМС Великобритании. Как он называется – военные не говорят, объясняют это военной тайной. Для поисков мин они используют сонар.
"Это подводный сонар, который используют для поисков объектов под водой. У него есть система координат, которая помогает ориентироваться под водой", – рассказал Тоди Джоунс, мичман команды подводного разминирования ВМС Великобритании.
А в Одесском порту в первый день учений военные отрабатывали спасение раненных.
В ходе международных маневров Sea Breeze-2019 примут участие около трех тысяч военных из 19 стран. Они будут отрабатывать совместные действия на воде, под водой, на суше и в небе.
Напомним, что за неделю до начала учений Россия закрыла участок в Черном море, где должны были проходить тренировки, а потому организаторы учений были вынуждены сменить район. Впрочем, они утверждают, что на ход маневров это не повлияло.
"Вы видите, почти все корабли вышли в море на выполнение заданий. Эта практика, которую Российская Федерация использует не только в Черном или Азовском море, то же самое она делает и на Балтике, и в странах Евросоюза. Но мы будем делать такое же, симметричное закрытие, только в других районах", – заявил контр-адмирал Алексей Неижпапа, руководитель учений от Украины.
До 12 июля военные планируют отработать все маневры.
Напомним, ранее в РФ заявили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря.
Также мы сообщали о том, что одну из локаций украинского-американских учений Sea Breeze-2019 пришлось менять буквально накануне учений из-за предупреждения со стороны Российской Федерации.
Sea Breeze – ежегодные многонациональные учения, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США.
Ранее новости "Сегодня" сообщили, что учения традиционно будут проходить на море и суше, а также в воздухе и под водой.
29 июня в Одессу прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, который также будет участвовать в учениях. Сообщалось, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.
30 июня в город зашли болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый" и грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Sea Breeze-2019: масштабные учения начались тренировками водолазов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РФ заявили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze
Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря