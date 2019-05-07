Скупали у бойцов и перепродавали: СБУ перекрыла международный канал сбыта оружия

"Оружейных баронов" задержали, когда они пытались продать револьвер системы Наган

Фото: СБУ.

Пятеро одесситов организовали международный канал по продаже оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники "специализировались" на оружии из района проведения операции Объединенных сил. Они скупали его у военнослужащих, а затем перепродавали. Часть их клиентов — представители криминальных кругов.

Фото: СБУ

Двух из предполагаемых "оружейных баронов" задержали, когда они пытались продать револьвер системы Наган. Их сообщникам объявили о подозрении в сбыте огнестрельного оружия.

Отметим, что в ходе обыска сотрудники СБУ нашли у злоумышленников шесть гранат и запалы к ним, более 350 патронов разного калибра, а также составляющие части огнестрельного оружия и оборудование для его переделки. Ранее правоохранители задокументировали факт продажи двух гранат Ф-1 и пистолета Макарова.

Фото: СБУ

Напомним, в Черниговской области у бывшего военного нашли большой арсенал боеприпасов. В гараже у мужчины нашли патроны, гранаты и запалы к ним.













Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.

Также, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В его квартире нашли винтовки "Мосина", противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2786 штуки, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и метамфетамин.

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