В Сумской области обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой
Опасные предметы нашли во время плановой проверки
В Сумской области пиротехники нашли склад опасных боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Хранилище боеприпасов земля "вытолкнула" на поверхность в Роменском районе. Склад обнаружили во время плановой проверки в лесном массиве. Как выяснилось, там во время войны были размещены военные склады.
Всего правоохранители обнаружили три артиллерийские снаряды 45 мм, 26 минометных мин 50 мм и 24 детонаторы к минам. Все эти предметы находились на расстоянии всего в полутора километрах от ближайшего населенного пункта.
Напомним, ранее в Сумской области у жителя Краснопольского района сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим арсеналом средств поражения времен Второй мировой войны.
Кроме того, ранее в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В его квартире нашли винтовки "Мосина", противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2786 штуки, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и метамфетамин.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Сумской области обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия
В полицию обратился местный житель, который нашел тайник
Украинцу, который хранил дома арсенал оружия и наркотики, грозит восемь лет тюрьмы
Мужчина сказал, что все нашел