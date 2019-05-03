Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Сумской области обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой

3 мая, 13:17

Опасные предметы нашли во время плановой проверки

Фото: ГУНП в Сумской области
Фото: ГУНП в Сумской области.

В Сумской области пиротехники нашли склад опасных боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Хранилище боеприпасов земля "вытолкнула" на поверхность в Роменском районе. Склад обнаружили во время плановой проверки в лесном массиве. Как выяснилось, там во время войны были размещены военные склады.

Всего правоохранители обнаружили три артиллерийские снаряды 45 мм, 26 минометных мин 50 мм и 24 детонаторы к минам. Все эти предметы находились на расстоянии всего в полутора километрах от ближайшего населенного пункта.

Напомним, ранее в Сумской области у жителя Краснопольского района сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим арсеналом средств поражения времен Второй мировой войны. 

Кроме того, ранее в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В его квартире нашли винтовки "Мосина", противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2786 штуки, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и метамфетамин. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег боеприпасы, склад, пиротехники, сумская область, вторая мировая война

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумской области обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия

1 мая, 16:22

В полицию обратился местный житель, который нашел тайник

В Сумской области мужчина хранил более полусотни гранат и мин времен Второй мировой войны

24 апреля, 23:58

Правоохранители изъяли из схрона 54 гранаты, в том числе противотанковые, 11 мин и 14 запалов для ручных гранат

Украинцу, который хранил дома арсенал оружия и наркотики, грозит восемь лет тюрьмы

15 апреля, 16:41

Мужчина сказал, что все нашел

В Луганской области в заброшенном блиндаже нашли тайник боевиков

10 апреля, 09:50

Блиндаж в 2014 году использовали российские наемники

Королёва удивила своей фигурой

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Уничтожение украинской армии: кто ответит за распродажу самолетов

Тайная подруга молодой звезды Реала раскрыта из-за селфи в ванной

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Стал известен возраст «Колыбели человечества». Ученые...

В Одесскую обл. залетела птица, которую давно не видели в Украине

С 1 мая в Черном море нельзя ловить бычков

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Екатерина Климова похвасталась видео на пляже Израиля

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз