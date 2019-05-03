В Сумской области обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой

Опасные предметы нашли во время плановой проверки

Фото: ГУНП в Сумской области.

В Сумской области пиротехники нашли склад опасных боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Хранилище боеприпасов земля "вытолкнула" на поверхность в Роменском районе. Склад обнаружили во время плановой проверки в лесном массиве. Как выяснилось, там во время войны были размещены военные склады.

Всего правоохранители обнаружили три артиллерийские снаряды 45 мм, 26 минометных мин 50 мм и 24 детонаторы к минам. Все эти предметы находились на расстоянии всего в полутора километрах от ближайшего населенного пункта.

Напомним, ранее в Сумской области у жителя Краснопольского района сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим арсеналом средств поражения времен Второй мировой войны.

Кроме того, ранее в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В его квартире нашли винтовки "Мосина", противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2786 штуки, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и метамфетамин.

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