Смертельное ДТП в Одессе: прокуратура объявила виновнику о подозрении

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении водителю BMW в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

За такое преступление законом предусмотрено до 10 лет заключения. Как уточнили в пресс-службе, 10 сентября, прокуратура обратится с ходатайством о заключении водителя под стражу без права на залог и с ходатайством об аресте его автомобиля.

Как сообщалось, по словам полиции, водитель автомобиля BMW, который был задержан 8 сентября, двигаясь на большой скорости, столкнулся с автомобилем Skoda. От удара машины отбросило в разные стороны обочины, где в этот момент находились прохожие.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 55-летняя женщина и 52-летний мужчина. Кроме того, была травмирована 20-летняя девушка - пассажир BMW, 30-летняя женщина и курсант, которые стояли на обочине. Еще один пешеход находится в тяжелом состоянии в больнице. Его личность пока не установлена. А очевидцы ДТП едва не устроили самосуд.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.