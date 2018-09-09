Смертельное ДТП в Одессе: прокуратура объявила виновнику о подозрении

Сегодня, 17:51

Водителю BMW грозит до 10 лет заключения

Смертельное ДТП в Одессе: прокуратура объявила виновнику о подозрении

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении водителю BMW в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

За такое преступление законом предусмотрено до 10 лет заключения. Как уточнили в пресс-службе, 10 сентября, прокуратура обратится с ходатайством о заключении водителя под стражу без права на залог и с ходатайством об аресте его автомобиля.

Как сообщалось, по словам полиции, водитель автомобиля BMW, который был задержан 8 сентября, двигаясь на большой скорости, столкнулся с автомобилем Skoda. От удара машины отбросило в разные стороны обочины, где в этот момент находились прохожие.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 55-летняя женщина и 52-летний мужчина. Кроме того, была травмирована 20-летняя девушка - пассажир BMW, 30-летняя женщина и курсант, которые стояли на обочине. Еще один пешеход находится в тяжелом состоянии в больнице. Его личность пока не установлена. А очевидцы ДТП едва не устроили самосуд.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.
ДТП, Одесса, жертвы, BMW, подозрение

Вы сейчас просматриваете новость "Смертельное ДТП в Одессе: прокуратура объявила виновнику о подозрении". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве мужчина погиб на глазах у семьи: новые подробности смертельной аварии

8 Августа, 17:47

Ищут пешехода, который мог спровоцировать ДТП

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Жуткое ДТП в Днепре: под колесами Lexus погибли два пешехода

5 Августа, 14:53

Мужчина и женщина скончались на месте аварии
Загрузка...

Другие регионы

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Смертельное ДТП на трассе Киев - Чоп: столкнулись грузовик и легковушка

26 Июля, 11:50

Пассажир грузовика погиб на месте аварии

Другие регионы

Фото: Моя Александрия

В Кировоградской области BMW влетел в грузовик: пострадала женщина

17 Июля, 14:47

Семья в BMW ехала с младенцем в салоне
Загрузка...