Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Суд над Трухановым отклонил одно из главных доказательств следствия

8 июля, 23:50

Адвокат Лысак предполагает, что приговор будет объявлен полностью в среду, 10 июля

Геннадий Труханов. Фото: УНИАН
Геннадий Труханов. Фото: УНИАН.

Суд по делу мэра Одессы Геннадия Труханова признал недопустимыми ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания, за которое горсовет, по версии следствия, заплатил в два раза дороже.

Об этом стало известно в ходе заседания Малиновского райсуда Одессы, который объявляет приговор.

Адвокат Труханова Александр Лысак подтвердил, что речь идет об экспертизе, которая установила стоимость здания, пишет "Украинская правда".

"Там эксперты собирали доказательства, которые вообще запрещено эксперту делать. Кроме того, осмотр места происшествия произведен с существенным нарушением, а сама экспертиза является производным уже от этого", – пояснил адвокат.

Защита утверждает, что определить рыночную стоимость в условиях нестабильного рынка невозможно и отсутствует методическая база для экспертов по определению рыночной стоимости.

"Надо было проводить судебно-экономическую экспертизу, которая определяет сумму причиненного ущерба (в материалах дела содержится строительно-техническая и оценочно-строительная экспертиза – ред.)", – сказал Лысак.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре сказали, что считают экспертизу стоимости крайне важным для дела доказательством.

Недопустимым доказательством суд также назвал сообщение о подозрении Геннадию Труханову и нескольким его вероятным сообщникам.

Защита утверждает, что городскому голове о подозрении сообщил следователь, который не был на это уполномочен. Поэтому, по мнению адвоката, Труханов вообще не получил статус подозреваемого и обвиняемого.

Адвокат Лысак предполагает, что приговор будет объявлен полностью в среду, 10 июля.

Напомним, ранее сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры изменили обвинительный акт по делу о растрате бюджетных средств, фигурантом которого среди прочих является мэр Одессы Геннадий Труханов. Главным изменением стала сумма ущерба, нанесенная, по мнению следствия, территориальной общине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, суд, следствие, доказательства, труханов, Краян

Вы сейчас просматриваете новость " Суд над Трухановым отклонил одно из главных доказательств следствия". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд по делу "Краяна": в Одессе чтение приговора Труханову и его подчиненным займет 25 часов

4 июля, 13:38

В Малиновском районном суде чтение приговора прервалось "минированием"

В Одессе "заминировали" суд, где зачитывали приговор по делу Труханова

4 июля, 12:53

Сообщение о взрывчатке поступило через час после начала заседания

НАБУ завершило расследование дела о декларациях Труханова

13 июня, 17:38

Максимальное наказание по статье – два года тюрьмы

Суд над чиновниками: в деле "Краяна" новые подвижки

3 июня, 19:41

Обвинители уменьшили сумму ущерба и признали, что город нуждался в здании

Суд по "Краяну": убытки по делу Труханова уменьшили в два раза

27 мая, 22:00

Руководитель ведомства Назар Холодницкий согласовал измененное обвинение

"Дело Краяна" снова затягивается: прокуроры не явились в суд

23 апреля, 15:36

В Малиновском суде должно было состояться слушание "дела Краяна", однако заседание снова отложили

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Как есть жареную картошку и не толстеть

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Все о колонии, где будут сидеть Кокорин и Мамаев

Еще одна страна приняла решение сделать евро национальной валютой

​Океаны на грани исчезновения

Ученые объяснили, почему море замирает перед ураганом

Сделка завершена: "Динамо" вернулось под контроль банкиров

Велосипедистка дня: велогонщица в отставке Рошель Гилмор

Ученые научились выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Как есть жареную картошку и не толстеть

Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией

Из олимпийской чемпионки – в императрицу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь