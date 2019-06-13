На Донбассе ликвидированы два предателя Украины: в ВСУ показали фото

Противник обострил ситуацию на фронте, но и сами же боевики продолжают нести потери

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе украинская армия продолжает наносить урон противнику. На этот раз ликвидированы два боевика из Луганской области. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные боевики и российские наемники) 10 июня пополнил Никита Руденко из Суходольска.

А вот 22 апреля силы ООС ликвидировали предателя Украины Анатолия Власова из Зоринска. О его смерти стало известно лишь сейчас.

Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 12 июня боевики устроили 28 обстрелов, из них три раза с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Также враг бил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий потери были и у ВСУ, и у врага.

Кроме того, как сообщали военные, под Марьинкой ВСУ заняли новые позиции и вплотную подошли к Донецку. Военная операция планировалась офицерами 24-й бригады и высшим командованием ООС. Теперь позиции украинской армии всего в 100-250 метра от Донецка.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:

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