Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемому вынесли приговор

В Раздельнянском районном суде Одесской области сегодня, 20 января, вынесли приговор подозреваемому в жестоком убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко.

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Обвиняемого Николая Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч гривен компенсации.

Напомним, жуткое убийство в Ивановке Одесской области произошло год назад. Тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля 2019-го. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Кроме того, Тарасов пытался покончить с собой в зале суда. Он достал лезвие и едва не перерезал себе горло. Убийца сказал, что "сегодня он умрет и поставит точку, а не суд". Но умереть не получилось — полиция попытку суицида предотвратила.

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