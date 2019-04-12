Ушел в школу и не вернулся: в Одессе два дня ищут 12-летнего мальчика

Мальчик был одет в черную ветровку с капюшоном и бежевую шапку

Фото: полиция.

Фото: полиция

В Одессе ищут 12-летнего Валерия Гурьевского, который пропал 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В день своего исчезновения в 8:30 он ушел в школу и не вернулся. Мальчик выглядит на свой возраст, его рост около 140 см, худощавый, имеет голубые глаза и светло-русые волосы, на лице веснушки.

Когда его видели в последний раз, был одет в черную ветровку с капюшоном, темно-синий джемпер, белую рубашку в зеленую клетку, бежевую шапку и черные туфли. При себе у него был черный школьный рюкзак.

"При получении любой информации о местонахождении ребенка, просим сообщить в Суворовский отдел полиции по телефонам: (048) 779 – 42-88, 779 – 49-70 или по спецлинии 102", – обратились в ведомстве.

Ранее в Одесской области по пути в одно и то же село пропали два мальчика.

Также мы писали, что в Измаиле пропала 15-летняя девочка. Ольга 8 марта 2019 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Напомним, в течение 2018 года в Украине исчезли почти девять тысяч человек. Силовики рассказали, что оперативно реагируют на сообщения и заявления об исчезновении граждан.

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