В течение 2018 года в Украине исчезло почти девять тысяч человек
Силовики рассказали, что оперативно реагируют на сообщения и заявления об исчезновении граждан
В течение 2018 года в Украине без вести пропало 8692 человека. Об этом сообщает УНН. "В течение 2018 года в государственный розыск объявлено 8692 лица, пропавших без вести", – говорится в сообщении.
В Департаменте уголовного розыска подчеркнули, что контроль за обеспечение эффективного реагирования на сообщения и заявления об исчезновении граждан осуществляют постоянно, а также своевременно осуществляются мероприятия по установлению места их пребывания.
Напомним, что Российская Федерация блокирует инициативу Украины по созданию совместного с участием Красного Креста механизма по поиску пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
"В Минске одной из ключевых тем, которую мы поднимаем – это создание механизма по поиску пропавших (безвести – ред.) с участием России, Красного Креста и Украины", – заявила она.
Геращенко подчеркнула, что РФ блокирует этот вопрос.
"Под предлогом того, что "нас там нет" вы и должны создавать механизмы с ОРДО и ОРЛО. И Украина с Украиной никаких механизмов создавать не будет, а с Россией – будем. Мы готовы там видеть, конечно, и так называемых представителей ОРДО и ОРЛО – марионеток Кремля", – добавила она.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В течение 2018 года в Украине исчезло почти девять тысяч человек". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Измаиле пропала 15-летняя девочка
Ольга 8 марта 2019 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно
Куда указывает ангел: поиски пропавшей 35 лет назад девушки привели на могилу в Ватикане
15-летняя Эмануэла была похищена, а Ватикан долгие годы вел переговоры с теми, кто выдавал себя за похитителей девушки
В Херсонской области разыскивают двух девочек-подростков
Девочки вышли поиграть на улице возле дома и пропали без вести