В течение 2018 года в Украине исчезло почти девять тысяч человек

​​​​​​​Силовики рассказали, что оперативно реагируют на сообщения и заявления об исчезновении граждан

Фото: Pixabay

В течение 2018 года в Украине исчезло почти девять тысяч человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d41/a87/5c9d41a87e5cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d41/a87/5c9d41a87e5cd.jpg 2019-03-28T23:53:18+02:00 Украина ​​​​​​​Силовики рассказали, что оперативно реагируют на сообщения и заявления об исчезновении граждан

В течение 2018 года в Украине без вести пропало 8692 человека. Об этом сообщает УНН. "В течение 2018 года в государственный розыск объявлено 8692 лица, пропавших без вести", – говорится в сообщении.

В Департаменте уголовного розыска подчеркнули, что контроль за обеспечение эффективного реагирования на сообщения и заявления об исчезновении граждан осуществляют постоянно, а также своевременно осуществляются мероприятия по установлению места их пребывания.

Напомним, что Российская Федерация блокирует инициативу Украины по созданию совместного с участием Красного Креста механизма по поиску пропавших без вести на Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"В Минске одной из ключевых тем, которую мы поднимаем – это создание механизма по поиску пропавших (безвести – ред.) с участием России, Красного Креста и Украины", – заявила она.

Геращенко подчеркнула, что РФ блокирует этот вопрос.

"Под предлогом того, что "нас там нет" вы и должны создавать механизмы с ОРДО и ОРЛО. И Украина с Украиной никаких механизмов создавать не будет, а с Россией – будем. Мы готовы там видеть, конечно, и так называемых представителей ОРДО и ОРЛО – марионеток Кремля", – добавила она.

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