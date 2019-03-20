В Измаиле пропала 15-летняя девочка

Ольга 8 марта 2019 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно

В Измаиле пропала 15-летняя девочка 2019-03-20T12:41:00+02:00 Одесса Ольга 8 марта 2019 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно





Измаильским отделом полиции разыскивается 15-летняя Тудоран Ольга Филипповна, которая 8 марта 2019 ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы девочки: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы каштановые до плеч, глаза карие.

Была одета: в куртку темного цвета, джинсы темного цвета.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о ребенке, сообщить в Измаильский отдел полиции по телефонам: (096) 458-76-32, (098) 534-47-02 или по спецлинии "102".

Напомним, в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.

Также мы писали, что художники предсказали, как выглядели бы пропавшие дети через много лет – и оказались правы. Фотороботы детей не отличить от оригинала.

Ранее сообщалось, что правоохранители рассказали, где в Киеве чаще всего пропадают люди.

Тем временем, в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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