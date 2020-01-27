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В центре Одессы горел памятник архитектуры: видео

27 января, 19:23

Спасатели оперативно справились с огнем, обошлось без пострадавших

/ Фото: Думская

В центре Одессы произошел серьезный пожар в памятнике архитектуры – "Доходный дом Заля", построенном в 1875 году.

Как рассказали очевидцы, огонь вспыхнул на чердаке и крыше здания №59 по улице Нежинской, на углу с Дворянской, сообщает "Думская".

На месте происшествия работало несколько пожарных расчетов, а жильцы из горящего дома успели выскочить на улицу.

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Через 20 минут после прибытия на место происшествия, спасателям удалось локализовать пламя, а еще через несколько минут пожар был полностью ликвидирован. Что стало причиной возгорания, пока не известно.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

Напомним, что на территории Одессы в 2017-2019 годах произошел целый ряд трагических пожаров с человеческими жертвами: в муниципальном детском лагере "Виктория", в областной психиатрической больнице на Академика Воробьева, в отеле "Токио Стар", а также в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В этих пожарах погибли 32 человека.

Напомним, ранее стало известно о новой подозреваемой по делу о пожаре в одесском колледже, где погибли 16 человек.

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Одесса возгорание памятник архитектуры

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