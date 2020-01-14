Экс-начальнику ГСЧС Одессы сообщили о подозрении из-за 32 погибших на пожарах

Генерала подозревают в халатности, которая привела к гибели 32 человек

/ Фото: ГСЧС

В Одессе следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему начальнику областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Виктору Федорчаку.

Как сообщили в территориальном управлении ГБР, генерала подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

Следствие установило, что Федорчак, будучи служебным лицом, ответственным за государственный надзор в сфере пожарной безопасности, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности.

В результате на территории Одессы в 2017-2019 году произошел целый ряд трагических пожаров с человеческими жертвами: в муниципальном детском лагере "Виктория", в областной психиатрической больнице на Академика Воробьева, в отеле "Токио Стар", а также в помещении Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В этих пожарах погибли 32 человека.

Спустя неделю после страшного пожара в колледже ГБР провело обыски и изъяло материалы проверки пожарной безопасности, которые, как заявила Служба безопасности Украины, подчиненные Федорчака пытались уничтожить.

Выяснилось, что последний раз пожарные инспекторы наведывались туда в июне 2014 года: они нашли массу нарушений, составили акт и забыли об учебном заведении, которое проигнорировало все замечания.

Федорчаку инкриминируют обвинения по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее стало известно о новой подозреваемой по делу о пожаре в одесском колледже, где погибли 16 человек.

Также сообщались имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также ранее в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram