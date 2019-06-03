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В Одессе этапируют заключенных из Южной колонии, которую решили законсервировать после бунта

3 июня, 17:06

Перевод осужденных осуществлен в колонии аналогичного уровня безопасности

Фото: Думская
Фото: Думская.

Из расположенной в Одессе Южной исправительной колонии (№51) начато этапирование заключенных, из-за бунта которых учреждение решили законсервировать. 

Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, 2 июня первая группа осужденных – 58 человек – этапированы в другие учреждения межрегионального управления. 

"Перевод осужденных осуществлен с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных", – заявили в управлении, акцентировав, что при переводе жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало.

Напомним, в Одессе решили законсервировать исправительную колонию, где произошел бунтиз-за больших повреждений, нанесенных бунтовщиками. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Александр Малахов.

Всех осужденных – около 450 человек – планируется перевести в Арбузинскую и Вознесенскую колонии, находящиеся в Николаевской области, а также Дарьевскую, расположенную в Херсонской области. Также возможен перевод и в другие исправительные учреждения Украины.




Как сообщалось, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Во время мятежа пострадали сотрудники исправительных учреждений №51 и №14. Два человека получили тяжелые ранения, остальные (более 10 человек) – на амбулаторном лечении. 

Во время бунта загорелось одно из зданий. Внутри колонии забаррикадировались более ста заключенных. К учреждению стянули дополнительные силы полиции и Нацгвардии, прибыло много пожарных машин, а также кареты скорой помощи и спецназовцы.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в отношении сотрудников 51-й колонии проводится служебное расследование. Их подозревают в служебной халатности.


Полицейские открыли уголовное производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, а следователи ГБР – по факту служебной халатности работников колонии (ч. 2 ст. 367) УКУ.

Первый замначальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию "воров в законе". По словам начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александра Малахова, мятеж инициирован шестью заключенными во главе с так называемым "смотрящим" за колонией.

Также, по его словам, мятеж был согласован с некоторыми главарями уголовного мира в Одесском регионе. 

С 28 мая в колонии введен особый режим, свидания с родственниками арестантам запрещены. 

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Тег бунт, колония, заключенный, этапирование, Аброськин

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Источник:

УНИАН

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