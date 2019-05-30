Бунт в одесской колонии: стали известны новые подробности

В ходе беспорядков пострадали 16 сотрудников колонии

Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы. Фото: Думская

В Одессе решили законсервировать исправительную колонию, где произошел бунт. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Александр Малахов.

Также Малахов рассказал о деталях операции по подавлению мятежа и причинах возникновения конфликта. По его словам, конфликт решили мирным путем, а половина бунтующих разошлось по камерам еще до переговоров. Также стало известно и о причине бунта.

"Сейчас мы располагаем информацией о том, что бунтовщики во главе с так называемым "смотрящим" сговорились с некоторыми главарями криминального мира Одессы с целью выпустить "смотрящего" из участка усиленного контроля", – пояснил Малахов.

В связи с ущербом, который был нанесен во время массовых беспорядков, нормальное функционирование колонии стало невозможным – сильно повреждены душ, кабинеты сотрудников и другие корпуса. Из-за этого объект и решили законсервировать.

"Мы подали документы на консервацию в Министерство юстиции, сейчас ждем решение", – заявил Малахов, добавив, что все решится в ближайшие несколько дней.

На данный момент в колонии усилена охрана, на территорию не пускают родственников и журналистов.

Кроме того, чиновники опровергли информацию о побеге и сообщили, что от заключенных не поступали сообщения о травмах.

"Жалуются только на слабость и головную боль", – сообщила исполняющий обязанности начальника филиала "Центра охраны здоровья ГКВС Украины" Алина Фалис, отметив, что среди персонала травмировались 16 человек.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в отношении сотрудников 51-й колонии проводится служебное расследование. Их подозревают в служебной халатности.

Напомним, во время бунта в исправительном учреждении обошлось без погибших. По факту происшествия начали несколько уголовных производств, в том числе по статье "Действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний".



Во время бунта загорелось одно из зданий. Внутри колонии забаррикадировались более ста заключенных. К учреждению стянули дополнительные силы полиции и Нацгвардии, прибыло много пожарных машин, а также кареты скорой помощи и спецназовцы.

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