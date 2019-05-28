В одесской тюрьме после бунта ввели особый режим

В беспорядках участвовали две сотни заключенных. Теперь им отменены свидания

Из колонии вывезли пятерых зачинщиков бунта. Скриншот. Фото: Сегодня

В Одессе после вчерашнего бунта заключенных в Южной исправительной колонии (№51) введен особый режим.

Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

Согласно сообщению, 27 мая в указанном учреждении во время проведения планового обыска около 200 осужденных проявили групповое неповиновение законным требованиям администрации. Злоумышленники напали и нанесли 15-ти работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести. В связи с этим четверо пострадавших были госпитализированы.

Также в результате поджога, устроенного заключенными, уничтожена значительная часть объектов инфраструктуры и другое имущество учреждения. Жилая зона обесточена.

"В связи с этим с 28 мая в государственном учреждении "Южная исправительная колония (№ 51)" в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными, и осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия", – сказано в сообщении.

Кроме того, на период введения режима особых условий временно отменены свидания с осужденными, их посещения близкими родственниками или другими лицами. Также приостановлены посещения учреждения представителями СМИ.

В ведомстве также добавили, что время, в течение которого осужденным не предоставляются свидания в связи с переводом учреждения на особый режим, засчитывается в срок, по истечении которого осужденные смогут их получить. О прекращении режима особых условий будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.

Первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию "воров в законе".

По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания.

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