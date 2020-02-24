В Одессе гигантское дерево рухнуло на дом и "закрыло" женщину

По данным коммунальщиков, за полдня ураган повалил около 200 деревьев

В Одессе ураганный ветер свалил большое дерево на Ризовской улице, которое заблокировало выход из частного дома для женщины с ограниченными возможностями.

Как сообщает "Думская", спасатели оперативно приступили к работе по разблокированию входа.

Также стало известно, что коммунальщики одесского "Горзелентреста" по состоянию на 15:00 зафиксировали падение 200 деревьев в разных районах города.

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Стоит добавить, что ранее рухнувшая металлическая конструкция в Одессе пробила крышу автомобиля и только чудом обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали о том, как в центре города рухнувшее из-за ветра дерево убило женщину. Трагедия произошла на улице Нежинской – жертвой непогоды стала 60-летняя одесситка.

Напомним, на Одесскую область также обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает с домов крыши и валит на дороги деревья.

А в Николаеве из-за шквального ветра рухнул понтонный мост через реку Ингул. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны набережной и упала в воду. Также в городе упало много деревьев.

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