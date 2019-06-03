В Одессе вспыхнул жилой дом: из здания эвакуировали 15 человек

Пламя повредило тамбур на площади 15 "квадратов"

Фото: ГСЧС в Одесской области.

В Одессе в одном из трехэтажных домов произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания 15 жильцов, сообщили в пресс-службе полиции местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 6:26. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в жилом доме на улице Софиевская, 3. Прибывшие на место спасатели установили, что горит тамбур на первом этаже и существует угроза распространения огня на верхние этажи. Пожарные локализовали огонь в 07:02, а в 07:08 его ликвидировали. Несмотря на усилия спасателей, огонь повредил тамбурные помещения на общей площади 15 "квадратов".

Фото: ГСЧС в Одесской области

Во время пожара по маршевым лестницам эвакуировали 15 жильцов дома. На данный момент причина пожара устанавливается.

"От ГСЧС привлекались 9 единиц пожарной техники и 31 человек личного состава", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что на пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек и пострадали 645 человек.

Также мы сообщали, что в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой.

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