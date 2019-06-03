В Одессе вспыхнул жилой дом: из здания эвакуировали 15 человек
Пламя повредило тамбур на площади 15 "квадратов"
В Одессе в одном из трехэтажных домов произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания 15 жильцов, сообщили в пресс-службе полиции местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 6:26. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в жилом доме на улице Софиевская, 3. Прибывшие на место спасатели установили, что горит тамбур на первом этаже и существует угроза распространения огня на верхние этажи. Пожарные локализовали огонь в 07:02, а в 07:08 его ликвидировали. Несмотря на усилия спасателей, огонь повредил тамбурные помещения на общей площади 15 "квадратов".
Во время пожара по маршевым лестницам эвакуировали 15 жильцов дома. На данный момент причина пожара устанавливается.
"От ГСЧС привлекались 9 единиц пожарной техники и 31 человек личного состава", – отметили в ГСЧС.
Ранее мы писали о том, что на пожарах в Украине с начала текущего года погибли 900 человек и пострадали 645 человек.
Также мы сообщали, что в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой.
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