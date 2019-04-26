В Одессе иностранец похитил из машины бизнес-леди 800 тыс. грн
За несколько дней мужчина успел потратить все деньги
В Одессе задержан иностранный гражданин, похитивший из машины женщины-предпринимателя почти 1 млн грн наличных денег.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление было совершено на этой неделе в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области.
Как отмечается, когда женщина находилась в магазине, злоумышленник залез в ее незапертый автомобиль, откуда похитил сумку с документами, мобильными телефонами и крупной суммой денег – более 800 тысяч грн. Затем быстро сел в ожидавшую его иномарку и скрылся с места происшествия.
Потерпевшая, которая является предпринимателем, сразу обратилась в полицию.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль, на котором правонарушитель скрылся. Через несколько дней злоумышленника – гражданина одной из стран Восточной Европы – задержали в Одессе.
У него изъяли документы потерпевшей, остальное похищенное имущество он успел реализовать, а деньги потратить.
Правоохранители объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Днепре из автомобиля украли 1,4 млн грн. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.
А в Энергодаре из припаркованной машины украли 200 тысяч гривен. Злоумышленник разбил окно и вытащил сумку с деньгами и документами.
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